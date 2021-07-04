Ученый из США обвинил непривитых людей в «производстве новых штаммов» COVID
Не привитые от коронавируса граждане США являются «фабриками по производству новых штаммов» COVID. Об этом заявил профессор отделения инфекционных заболеваний в Медицинском центре Университета Вандербильта доктор Уильям Шаффнер.
«Чем больше невакцинированных людей, тем больше у вируса возможностей для размножения», — сказал Шаффнер.
Из-за того, что COVID может мутировать, зараженные способны передавать другим людям его новую форму, считает ученый, передает РЕН-ТВ.
Ранее стало известно, что в России почти все пациенты с коронавирусом, которые сейчас находятся на искусственной вентиляции легких, имеют штамм COVID-19 «Дельта».
В России прививку против коронавируса делают всем желающим и абсолютно бесплатно. На сегодняшний день в стране зарегистрировано четыре препарата от этой инфекции.