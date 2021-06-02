Ученые выявили влияние низкого уровня омега-3 на психические расстройства
Низкий показатель содержания омега-3 жирных кислот в организме может увеличить риск развития психических расстройств. Это выяснили ученые из Университета медицины и наук RCSI, выводы которых опубликованы в журнале Translational Psychiatry, сообщает Mednovelty.ru.
Исследование было проведено среди детей 90-х из Бристоля в возрасте 17 и 24 лет. Специалисты проверили более 3 800 человек на наличие психических, депрессивных и тревожных расстройств, а также проанализировали образцы крови, измерили уровень омега-6 и омега-3, которые обычно усиливают или уменьшают воспаление.
В результате, ученые установили, что высокий уровень омега-3 снижает риск появления подобных патологий.
«Исследование необходимо повторить, но, если результаты будут прежними, можно сделать вывод, что потребление омега-3 в подростковом возрасте может защитить от проблем с психикой в будущем», –уверен старший автор исследования, профессор молекулярной психиатрии Дэвид Коттер.