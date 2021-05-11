Ученые создали вакцину способную защитить от всех опасных коронавирусов
Ученые Института вакцин человека Дюкского университета (США) разработали новую вакцину против различных коронавирусных инфекций. Доклинические испытания показали, что она эффективна от ряда коронавирусов, в том числе от SARS-CoV-1 и SARS-CoV-2, который привел к мировой пандемии. Также созданный препарат способен помочь против других патогенов летучих мышей способных спровоцировать новую пандемию. Такие данные следуют из статьи, опубликованной в журнале Nature.
Новая вакцина активирует антитела в организме с помощью наночастиц. Они содержат в себе фрагмент коронавируса и адъювант – комплекс веществ, которые усиливают иммунный ответ на иммуноген.
Исследования показали, что активированные препаратом антитела успешно нейтрализовали коронавирус у макак и мышей. При этом антитела справились как с классическим штаммом из Уханя, так и с вариантами коронавируса из Великобритании, Бразилии и Южной Африки.
При испытаниях на обезьянах разработанный препарат показал эффективность в 100%, передаёт Lenta.ru.