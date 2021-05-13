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Наука и медицина

Ученые рассказали о веществе необходимом для нормальной работы сердца

Антон Мельников
13 мая, 2021 21:22
3 мин
Антон Мельников
13 мая, 2021 21:22
3 мин
Zamir Usmanov/Global Look Press
Zamir Usmanov/Global Look Press

Для нормальной работы сердца необходимо вещество адипонектин. Это гормон, который вырабатывается белой жировой тканью. Адипонектин способен помочь в борьбе с генетическими предрасположенностями к заболеваниям сосудов и сердца. Об этом сообщили ученые Великобритании и Индии, статья была опубликована в журнале PLOS One.

Ученые провели исследование на людях, которые имели предрасположенность к развитию заболеваний кровеносной системы. В нем приняли участие 1886 выходцев из Индии.

В ходе работы проанализировали показатели индекса массы тела, уровень холестерина и сахара в крови натощак. Выяснилось, что у людей с нарушениями кровеносной системы наблюдается пониженная концентрация адипонектина в крови. Эта особенность оставалась выраженной даже при учете сторонних факторов, которые зачастую оказывают влияние на здоровую работу сердца.

В ходе дальнейшего исследования, ученые установили, что уровень адипонектина может снижаться у людей, у которых существуют генетические проблемы с выработкой оментина. Это вещество выделяется висцеральной жировой тканью. При нормальном весе оментин повышает чувствительность к инсулину, что положительно сказывается на работе сердца. При этом у людей с пониженной секрецией оментина могут возникать сердечно-сосудистые заболевания даже при отсутствии излишнего веса.

Ученые пришли к выводу, что с повышение уровня адипонектина положительно сказывается на здоровье и может поддержать здоровую работу сердца.

По данным предыдущих исследований, уровень адипонектина в организме можно повысить благодаря диете и физическими упражнениями направленным на потерю веса. При этом рост активности в симпатической нервной системе и курение напротив приводят к снижению уровня адипонектина. Также концентрацию этого вещества в организме можно повысить с помощью специализированных препаратов, в их числе: агонисты PPAR-гамма и -альфа рецепторов и блокаторы ренин-ангиотензиновой системы, а также гипоглекимические средства, передаёт Lenta.ru.

Ранее ученые объяснили проблемы с сердцем у пациентов с COVID-19. Они связаны с тем, что что инфекция проникает и размножается клетках сердечной мышцы. Об этом читайте в нашем материале.

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