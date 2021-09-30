Ученые ответили на вопрос о пределе продолжительности жизни человека
Ученые проанализировали данные о более чем 1100 долгожителях в разных странах и пришли к выводу, что после 110 лет жизни риск смерти перестает увеличиваться. Это означает, что при определенных условиях человек может жить неограниченное время.
Анализом данных по 13 странам занимались ученые из Швейцарии и Швеции. Итоги работы опубликованы в журнале Royal Society Open Science.
Установлено, что риск смерти возрастает до 108-110 лет. После этого риски смерти выходят на плато.
По оценкам ученых, человек сможет дожить минимум до 130 лет уже в XXI веке. Но этот шанс составляет один на миллион и требует соответствующего уровня развития медицины.
Возраст 130 лет - не предел: продолжительность жизни человека не ограничена. Об этом «Газете.Ru» сказал ведущий автор исследования Энтони Дэвисон.
Ранее сообщалось о растущей волне страховок на жизнь, оформляемых в США. Количество сделок вызвало беспокойство политиков.