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Наука и медицина
Ученые определили связь между болезнью мозга и телефоном
10 мая, 2022 11:52
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фото: pixabay
Исследователи нашли воздействие телефонного излучения на состояние мозга. Речь идет о болезни Альцгеймера.
Длительное пребывание под излучением мобильных телефонов и Wi-Fi провоцирует увеличение объема кальция в клетках мозга. Накопление кальция считается возможной причиной возникновения болезни Альцгеймера у пациентов.
Организация Healthline добавила, что электромагнитное излучение приводит к раздражительности, головной боли, бессоннице, передает «ИноСМИ».
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