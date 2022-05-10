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Наука и медицина
Ученые определили период восстановления кишечника после антибиотиков
10 мая, 2022 17:34
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фото: pixabay
Бесконтрольный прием антибиотиков при появлении любых простудных заболеваний может вызвать резистентность к лекарствам. При этом восстановление кишечника обретет долгий процесс.
Исследователи Вашингтонского университета провели эксперимент среди 20 добровольцев. Необходимо было на протяжении 5 дней принимать один из препаратов: азитромицин, левофлоксацин, цефподоксим и комбинация азитромицина и цефподоксима.
Результаты показали изменение бактерий в кишечнике. Было обнаружено перестаивание микробиома. Спустя два месяца возвращались исходные значения. Однако у некоторых участников эксперимента микробом не восстановился даже спустя полгода после использования антибиотиков, пишет «Доктор Питер».
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