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Наука и медицина
Ученые объяснили процессы восстановления организма после отказа от табака
5 июля, 2021 11:09
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фото: pixabay
Привыкший к курению организм восстанавливается постепенно и с дискомфортом. Люди, отказавшиеся от курения, отличаются раздражительностью, головными болями, потерей концентрации, тревожностью, повышенным аппетитом, пишет «Российская газета» со ссылкой на издание «Наука в Сибири».
Новосибирские ученые отметили, что очищение организма происходит спустя год, а снижение риска развития рака – спустя пять лет.
Укрепление стенок сосудов и миокарда, нормализация артериального давления, появление тонуса гладкой мускулатуры и проходимости вен и артерий, насыщение сердца кислородом – все это этапы восстановления организма после отказа от курения.
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