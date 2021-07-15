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Наука и медицина
Ученые обнаружили предотвращающий гипертонию чай
15 июля, 2021 18:14
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фото: Victor Lisitsyn/Global Look Press
Китайский чай улун может помочь при высоком артериальном давлении, выяснили ученые.
В ходе эксперимента среди 1507 человек исследователи проверили свойства чая. Отмечается, что вероятность гипертонии уменьшалась на 46% у людей, выпивавших около 120 мл улуна ежедневно, и на 65% у тех, кто пил от 120 до 599 мл ежедневно.
«Китайский чай улун, приготовленный из листьев растения Camellia sinensis, попадает в эту категорию», – цитирует «Профиль» слова ученых, опубликованные в Express.
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Ученые выяснили, что чай улун помогает снижать риск гипертонии. А вы отдаете предпочтение этому чаю?
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