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Наука и медицина
Ученые назвали способ для снижения развития болезни Альцгеймера
2 марта, 2022 19:42
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фото: pixabay
Исследователи из Американской академии неврологии провели эксперимент, благодаря которому определили, что снижает риск развития болезни Альцгеймера.
В эксперименте участвовало более 649 тысяч ветеранов вооруженных сил в возрасте 61 год, которых разделили на пять групп: от маленькой физической активности до большой. Ученые наблюдали за добровольцами девять лет.
Результат работы показал, что люди с физической выносливостью имели вероятность заболевания Альцгеймера на 33% ниже, пишет «Профиль» со ссылкой на исследование.
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