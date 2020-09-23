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Ученые Тюменского государственного университета (ТюмГУ) вместе с коллегами из Научно-исследовательского института по изысканию новых антибиотиков им. Г.Ф. Гаузе открыли природный антибиотик, который эффективно борется с большинством инфекций, вызванных бактериями и грибами. Его главная особенность - универсальность воздействия: перед веществом беззащитны практически любые патогены.

Речь идет об эмерициллипсине А. Его выделили из алкалофильного мицеллиального гриба Emericellopsis alkalina.

Он имеет свойство преодолевать устойчивость патогенов к лекарственным препаратам. Как отмечают ученые, антибиотик действует на эукариоты и прокариоты. Эукариоты (грибы и опухолевые клетки) умирают за счет разрушения их клеточной мембраны. Прокариоты гибнут за счет того, что вещество предотвращает образование биопленок.

Ученые считают, что эмерициллипсин перспективен как самостоятельное средство, так и в составе других препаратов. Он может использоваться в виде инъекций или применяться местно, пишут «Известия».

Ранее сообщалось, что в аптеках появилось лекарство, способное вылечить от коронавируса за три дня.