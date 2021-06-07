«Убежать» от преждевременной смерти: немецкий кардиолог назвал способы
Кардиолог Мартин Халле отметил влияние сердечно-сосудистой системы на биологический возраст человека и рассказал о методах предотвращения старения. Об этом сообщает портал focus.de.
Дело в том, что работа кровеносной системы зависит от открытости и эластичности сосудов, а при закупоривании происходят вредные отложения.
Прежде всего, специалист напомнил о правильном питании, отметив, что при ожирении повреждаются стенки сосудов, и происходит прохождение в кровь веществ, вызывающих воспалительный процесс.
Кроме того, вреден холестерин. Затвердевая и скапливаясь в сосудах, он снижает их эластичность и пропускную способность.
Сахар и никотин — разрушители защитного слоя сосудов. Они убивают клетки и могут привести к образованию дыр и шрамов, уточняет врач.
Также Халле предупредил, что высокое давление, возникшее из-за продолжительного стресса, может вызвать разрыв стенок сосудов.