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Наука и медицина
Уберите со стола: врач назвала опасный продукт
11 мая, 2022 11:55
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фото: pixabay
Замена обычного сливочного масла на «легкий» аналог может обернуться вредом для здоровья, считает кардиолог Анна Кореневич.
По ее мнению, жирность сливочного масла – 80%, а заменителя – от 39%. Однако спреды являются трансжирами, которые ухудшают состояние организма.
Кроме того, необходимо отказаться от полуфабрикатов. В их производстве тоже применяются спреды для удешевления товара.
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