Новости – Наука и медицина
Наука и медицина
У россиян появилась возможность оправдаться за непродуктивный четверг
14 мая, 2021 14:49
1 мин
1 мин
McPHOTO/M. Gann/Globallookpress
Ученые зафиксировали в минувший четверг сильнейшую за два года магнитную бурю. Ее причина остается неизвестной.
В Российской академии наук отметили, что подобные бури могут влиять, в том числе и на движение спутников по орбите и функционирование энергетических систем. По девятибальной шкале возмущение оценили на семь баллов.
Как гласит сайт Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца РАН, произошедшее не было предусмотрено в прогнозе.
«Пик бури пришелся на вечер, между 15 и 21 часами по московскому времени», — заявляют ученые.
поддержать проект
Подпишитесь на нашу e-mail рассылку