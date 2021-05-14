У россиян появилась возможность оправдаться за непродуктивный четверг

Наука и медицина

Ученые зафиксировали в минувший четверг сильнейшую за два года магнитную бурю. Ее причина остается неизвестной.

В Российской академии наук отметили, что подобные бури могут влиять, в том числе и на движение спутников по орбите и функционирование энергетических систем. По девятибальной шкале возмущение оценили на семь баллов.

Как гласит сайт Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца РАН, произошедшее не было предусмотрено в прогнозе.

«Пик бури пришелся на вечер, между 15 и 21 часами по московскому времени», — заявляют ученые.