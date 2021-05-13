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Наука и медицина

У одобренной в 64 странах вакцины изменилась ключевая характеристика

Лилия Караева
13 мая, 2021 16:18
1 мин
Лилия Караева
13 мая, 2021 16:18
1 мин
Вакцина
Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Директор научного центра имени Гамалеи Александр Гинцбург сообщил об изменении ключевой характеристики вакцины «Спутник V». Речь идет о сроке годности.

По словам Гинцбурга, его увеличили до 8 месяцев.

«Увеличили срок годности, потому что время прошло», - сказал ученый. Его цитирует ТАСС.

Он объяснил, что срок годности препарата точно будет увеличен до года. Пока он изменился до 8 месяцев, потому что срока наблюдения больше этого периода времени не было.

Вакцина «Спутник V» - первый зарегистрированный в России препарат от коронавируса. Она одобрена уже в 64 странах.

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Спутник V
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