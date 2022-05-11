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Наука и медицина
Тюменские врачи спасли пенсионера со стенозом трахеи
11 мая, 2022 12:42
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фото: pixabay
Мужчина в возрасте 60 лет был госпитализирован в Областную клиническую больницу №1 в Тюмени. Ранее у него был инсульт, из-за которого ему пришлось долгое время находиться на ИВЛ. Это стало причиной развития стеноза трахеи – сужение просвета трахеи.
Оперирование пациента представляло сложность из-за сердечно-сосудистых заболеваний. Однако тюменские хирурги сделали протезирование трахеи Т-образным стентом, восстановив просвет дыхательных путей.
На данный момент пациент находится в хорошем состоянии и выписан из больницы, пишет «Российская газета».
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