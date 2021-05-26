Тёмные круги под глазами назвали сигнальным симптомом болезней

Наука и медицина

Синяки под глазами могут свидетельствовать о серьёзных нарушениях в работе внутренних органов и стать источником заболеваний. Об этом в интервью Пятому каналу сообщила врач-иммунолог кандидат медицинских наук Ксения Бочарова, пишет РИА Новости.

Согласно мнению врача, речь идёт о кислородном голодании тканей — гипоксии, которая появляется из-за дефицита необходимых организму микроэлементов, анемии, проблем с печенью, почками, сердечно-сосудистой системой или дыхательной системой.

Однако появление темных кругов под глазами с возрастом не является опасным явлением. Дело в том, что кожа вокруг глаз, которая и так тонкая, с течением времени истончается, рассказала Бочарова.

Не стоит беспокоиться, если синяки под глазами появились после бессонной ночи, злоупотребления кофе или долгой работе за компьютером, отметила медик.