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Тёмные круги под глазами назвали сигнальным симптомом болезней

Елизавета Ивлева
26 мая, 2021 09:26
1 мин
Елизавета Ивлева
26 мая, 2021 09:26
1 мин
фото: pixabay
фото: pixabay

Синяки под глазами могут свидетельствовать о серьёзных нарушениях в работе внутренних органов и стать источником заболеваний. Об этом в интервью Пятому каналу сообщила врач-иммунолог кандидат медицинских наук Ксения Бочарова, пишет РИА Новости.

Согласно мнению врача, речь идёт о кислородном голодании тканей — гипоксии, которая появляется из-за дефицита необходимых организму микроэлементов, анемии, проблем с печенью, почками, сердечно-сосудистой системой или дыхательной системой.

Однако появление темных кругов под глазами с возрастом не является опасным явлением. Дело в том, что кожа вокруг глаз, которая и так тонкая, с течением времени истончается, рассказала Бочарова.

Не стоит беспокоиться, если синяки под глазами появились после бессонной ночи, злоупотребления кофе или долгой работе за компьютером, отметила медик.

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Синяки под глазами
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