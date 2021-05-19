Туристам станет доступен результат теста на COVID-19 за 25 секунд

Наука и медицина

Авиакомпания British Airways испытывает тест на COVID-19 от компании Canary Global, который выдает результат через 25 секунд.

В настоящее время проверки проводятся на членах лётного экипажа и сравниваются с другими методами. Тест умеет обнаруживать все известные мутации коронавируса. Для анализа требуется взять образец слюны, который помещают в одноразовый картридж, который в свою очередь вставляют в многоразовый цифровой считыватель.

Устройство можно подключить к телефону по Bluetooth для получения результата в мобильном приложении. В случае успеха этот способ тестирования будут применять на пассажирах.

По данным Canary Global, тест выявляет заболевание в 98% случаев. В компании отмечают, что тест Pelican создан для туриндустрии, где скорость, точность и простота применения очень важны, сообщает сайт FBM.ru.