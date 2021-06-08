Турецкие ученые бьют тревогу: похожая на гель слизь покрыла Мраморное море и угрожает Черному
Ученые в Турции забили тревогу: похожая на гель слизь покрыла Мраморное море вблизи Стамбула. Она угрожает морским организмам и препятствует рыболовству. Президент Турции Реджеп Эрдоган считает, что есть риск экологии Черного моря.
Глава Турции призвал немедленно расследовать явление. Он связывает появление толстого слоя слизи со сливом канализации в море и изменением климата, а именно растущей температурой воды.
На место отправлена группа из 300 человек - она должна изучить ситуацию.
«Я боюсь, что она распространится в Черное море... это будет огромная проблема. Нужно немедленно действовать», - прокомментировал инцидент Эрдоган. Его слова приводит Би-би-си.
Впервые густое вещество заметили в Турции в 2007 году. Затем явление наблюдалось у побережья Греции. Последнее загрязнение - самое масштабное.
Морская слизь образуется из-за чрезмерного разрастания фитопланктона. Рыбаки боятся выходить в море, так как вещество портит лодки. Из-за отсутствия кислорода в море массово гибнут рыба, мидии, устрицы.