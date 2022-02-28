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Наука и медицина
Туман в глазах: врачи рассказали об астигматизме
28 февраля, 2022 15:52
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фото: pixabay
Медики Американской оптометрической ассоциации рассказали, почему возникает астигматизм, и какую симптоматику он имеет.
Наследственность, травма глаза или операция, развитие катаракты, неправильная форма роговицы – всё это становится причинами развития астигматизма у человека.
Среди симптомов, по которым можно обнаружить астигматизм, специалисты назвали ощущение затуманенности зрения при любом расстоянии от объекта, резь или чувство наличия крупинок песка в глазах. Кроме того, астигматизм провоцирует головную боль. Глаза также быстро устают при работе за компьютером или другой техникой, передаёт «Профиль».
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