Цифровизация Дальнего Востока начинается с Русского острова

В начале октября в Дальневосточном федеральном университете (ДВФУ) прошёл Русский MeetUP-2019, где представители власти и бизнеса обсудили создание Центра цифрового развития на острове Русский. Проректор по развитию ДВФУ Дмитрий Земцов рассказал о том, как на острове Русском решения в цифровой сфере превращаются в конкретные проекты. Также на MeetUp было анонсирование создание цифровой лаборатории для обучения молодых специалистов.

Именно на MeetUp’е мы впервые задумали программу по подготовке чиновников к цифровой трансформации — к управлению на основе данных. И уже через год запустился первый на Дальнем Востоке Chief Data Office (CDO). Примерно тогда же мы задумались о том, что в Дальневосточном федеральном университете должна появиться отдельная Школа, которая будет посвящена цифровой экономике. В результате чего буквально через год на Восточном экономическом форуме мы открывали ее с коллегами из ПАО Сбербанк

— рассказал Дмитрий Земцов.

Год назад президент России Владимир Путин поручил правительству рассмотреть вопрос о создании на дальневосточном острове Русский технопарка, а также Центра цифрового развития региона. Для этого острову следовало придать особый правовой статус, с целью формирования особой среды для реализации инновационных проектов и привлечения инвестиций. «Сегодня мы можем увидеть, что крупнейшие компании уже размещаются у нас», — заключил Земцов.

«В вопросе цифрового развития на первом месте для нас безусловно люди. И мы делаем всё возможное, чтобы население четко понимало, что такое «цифра». К сожалению, сейчас цифровые технологи воспринимаются несколько негативно. Зачастую причинами становятся множество систем в документообороте плохо между собой интегрированные. Нередко приходится вручную переформатировать «цифровые» документы, погружаясь в рутину, лишь отнимающую время. Хотя на самом деле «цифра» призвана облегчить жизнь.

Администрация Приморского края будет работать над созданием единой платформы, которая совместит в себе существующие системы. Реализация проекта произойдет в Центре цифрового развития на острове Русский. Как раз сейчас создается новое учреждение — «Цифровая лаборатория Правительства Приморского края».

Мы намерены пригласить туда молодых ребят — разработчиков, дизайнеров, IT-архитекторов, дата-сайентистов — которые будут совместно работать над проектами по самым передовым принципам. В свою очередь мы гарантируем качественные условия: хорошие помещения, высокие зарплаты и очень интересные задачи», — сказал врио вице-губернатора Приморского края Сергей Максимчук.

«Убежден цифровое развитие неизбежно. Сейчас все погружены в технологии и обречены на цифровизацию. Наша компания активно развивается в этом направлении. Мы много чего успели сделать, и делаем: совместно с ДВФУ проводим чемпионаты по робототехнике, которые уже достигли мирового уровня.

Я верю в перспективы Школы цифровой экономики и стараюсь всеми силами помогать с теми процессами, которые происходят в ДВФУ. Уверен, что нас ждут большие успехи в том числе с проектом «Школа спортивного программирования», который запущен в вузе», — сообщил генеральный директор DNS Дмитрий Алексеев.

«Мы социально ориентированная компания, которая помогает людям оптимизировать время, создавая сервис. В 2017 году, когда открылся коммерческий офис во Владивостоке, обратили внимание на нехватку специалистов в области IT-индустрии. Естественно, задумались о том, как можем решить эту проблему. Тогда же в ДВФУ запустили «Яндекс.Лицей», и сейчас ежегодно готовим порядка 60 школьников, обученных программированию. В ближайшем будущем планируем обсудить с ДВФУ возможность сотрудничества в области высшего образования.

Отмечу, что у технологических компаний большой опыт. Но мы столкнулись со следующей проблемой — порой общество, а иногда и законодательство не готово к стремительным технологическим переменам», — отметил вице-президент ООО «Яндекс» Игорь Алексеев.

«Очевидно, что в ближайшие пять лет необходимый объем специалистов, учитывая проникновение технологий в средний бизнес и в государственные органы, не будет восполнен. Прогнозируя кризис, пытаемся его нивелировать. Сейчас появляются новые типы профессий и задач, которые нужно решать. Создавая такие совместные проекты с ДВФУ, как Школа цифровой экономики, мы помогаем вузам понять, что нужно бизнесу от специалистов в секторе реальной экономики», — рассказал управляющий директор — начальник Центра исследования данных ПАО «Сбербанк» Андрей Черток.

ДВФУ выступает одним из ведущих участников развития IТ-экосистемы Дальневосточного федерального округа. В начале сентября 2019 года были подписаны соглашения о создании на базе ДВФУ инжиниринговых центров и центра цифрового развития с Министерством по развитию Дальнего Востока и Арктики, Министерством цифрового развития РФ, а также крупнейшими компаниями.

Источник: пресс-служба ДВФУ