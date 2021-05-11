Цифровая маркировка защитит «Спутник Лайт» от подделок

Наука и медицина

Российская однокомпонентная вакцина от коронавируса «Спутник Лайт» будет защищена от фальсификаций при помощи определенной цифровой маркировки, пишет РИА Новости со ссылкой на сообщение Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ).

«Уникальный код маркировки в формате Data Matrix будет нанесен на клапан каждой упаковки. Это обеспечит строгий контроль движения не просто партии, а каждой упаковки, а также защитит ее от подделки и обезопасит население», – говорится в сообщении.

К тому же маркировка поможет в отслеживании количества комплектов, необходимых в поликлиниках или прививочных пунктах.