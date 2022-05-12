Новости – Наука и медицина
Наука и медицина
Цепляет внимание и вызывает недомогание: что нужно знать о цветении черёмухи?
12 мая, 2022 16:18
1 мин
1 мин
фото: pixabay
Цветение черёмухи характеризуется ярким ароматом, по причине которого человек может почувствовать недомогание, рассказала аллерголог-иммунолог Валентина Фёдорова.
Как уточнила врач, человек может чувствовать головную боль. Интоксикация организма также может проявляться в виде тошноты.
Специалист добавила, что в украшении закрытых помещений лучше отказаться от черёмухи. Для ослабления недомогания необходимо проветрить комнату или выйти на свежий воздух, пишет Тульская служба новостей.
поддержать проект
Подпишитесь на «Русскую Планету» в Яндекс.Новостях
Яндекс.Новости