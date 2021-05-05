Центр «Вектор» проверит работу трехкратной вакцинации «ЭпиВакКороной»

Наука и медицина

Научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» проводит клинические исследования трехкратного введения вакцины от коронавируса «ЭпиВакКорона», начальные результаты которых подтвердили эффект увеличения иммунной продолжительности.

«Мы это проверили на животных – приматах, хомяках и морских свинках. Эффект прироста и продолжительности иммунитета подвержен, и клинические испытания 1-2 фазы для введения трехкратной вакцинации этой вакциной сейчас ведутся», – пояснил заведующий отделом зоонозных инфекций и гриппа Александр Рыжиков в эфире на официальном аккаунте Роспотребнадзора в Instagram.

По словам ученого, у более 90% людей после вакцинации «ЭпиВакКороной» развивается иммунитет к коронавирусу, что способствует защите от тяжелых форм.

«Мы достигнем достаточного иммунного ответа, в том числе и среди пожилых людей», – заявил Рыжиков.