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«Тревожный звоночек»: длительный сон сигнализирует две болезни

Елизавета Ивлева
6 мая, 2021 12:58
2 мин
Елизавета Ивлева
6 мая, 2021 12:58
2 мин
фото: Creativ Studio Heinemann/imageBROKER.com
фото: Creativ Studio Heinemann/imageBROKER.com

Постоянное желание находиться во сне может быть симптомом одного из двух заболеваний предупредила руководитель сомнологической службы «Унисон», врач-невролог и сомнолог Елена Царева, сообщает радио Sputnik.

Сомнолог отметила, что она говорит не о ситуациях, когда из-за нарушенного режима человек восполняет дефицит сна.

Насторожиться необходимо, если человек проводит в постели больше 8 часов, обычно достаточных для восстановления энергии, и не получает ощущение бодрости.  Это может указывать на наличие гиперсомнии или депрессии.

«Гиперсомния – это отдельный пласт заболеваний, связанных с нарушением сна, которые надо лечить. Во втором случае, при депрессии, отмечается повышенная потребность во сне и нахождении в кровати, потеря интереса к внешней жизни из-за концентрации на внутренней», – пояснила врач.

Царева добавила, что не стоит недооценивать сонливость. Данный симптом требует консультации у специалистов, заключила сомнолог.

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Сон
Сонливость
Гиперсомния
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