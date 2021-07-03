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Наука и медицина
Тревожные точки на языке: как определить рак
3 июля, 2021 20:54
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фото: pixabay
Исследователи медицинской организации Cancer Research UK перечислили три признака, указывающих на рак ротовой полости. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на газету Daily Express, опубликовавшую данные исследования.
Как утверждают специалисты, воспаление, похожее на красную или белую точку, может быть злокачественным образованием. Точки располагаются на языке или под ним.
Наличие язвы или шишки, а также кровотечение языка при прикусывании могут указывать на развитие рака, предупредили медики.
Специалисты добавили, что чрезмерное употребление алкоголя, курение и вирус папилломы человека провоцируют онкологическое заболевание ротовой полости.
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Знаете ли вы, что по состоянию языка можно определить различные заболевания организма?
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