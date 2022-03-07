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Наука и медицина
Тревога может менять вкусовые ощущения
7 марта, 2022 10:56
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фото: pixabay
Повышенная тревожность способна приводить к изменениям во вкусовых ощущениях. Дело в том, что вкусовые сосочки на языке реагируют на стресс, рассказал врач-отоларинголог высшей категории Владимир Зайцев.
По его словам, люди в момент тревоги могут ощущать жжение на языке. Такая реакция слизистой может привести к инверсии, то есть чувствительность на вкус может снизиться или совсем измениться.
Специалист добавил, что изменение вкуса может быть последствием неправильного питания, курения, а также сигнализировать о нарушениях желудочно-кишечного тракта или развитии сахарного диабета, передаёт радио Sputnik.
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