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Наука и медицина
Тотальная вакцинация. В Таджикистане прививки ставят всем взрослым гражданам страны
3 июля, 2021 18:10
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Nikolay Gyngazov/Global Look Press
Власти Таджикистана решили вакцинировать от коронавируса абсолютно всех взрослых граждан страны.
«Вакцинация от коронавируса является обязательной для граждан старше 18 лет», - говорится в сообщении оперативного штаба по борьбе с COVID-19.
Вакцинация проводится на бесплатной основе. Граждане, желающие сделать прививку, должны обратиться за медицинской помощью к семейному врачу или в клинику по месту жительства.
Для вакцинации от COVID-19 в Таджикистане применяют два препарата – это вакцина индийской AstraZeneca и от китайской SinoVac, пишет «Газета.Ru».
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