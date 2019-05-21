«Торнадо-С» поступила на вооружение российской армии
Фото: НПО «Сплав»

Фото: НПО «Сплав»

Новейшие российские РСЗО - одни из самых смертоносных в мире

Первая бригада реактивных систем залпового огня (РСЗО) нового поколения «Торнадо-С» поступила на вооружение российской армии. Новые РСЗО значительно расширяют боевые возможности российской реактивной артиллерии

Первая реактивная бригада в этом году поставлена вооруженным силам, началась опытно-промышленная эксплуатация. Соответственно, по заданию МО России отработана документация на модернизацию РСЗО «Смерч» до уровня «Торнадо-С

 —заявил РИА Новости на выставке MILEX-2019 в Минске заместитель генерального директора концерна «Техмаш» (входит в «Ростех») Александр Кочкин.

По поражающей способности современные РСЗО – это самое опасное оружие в мире после ядерного. РСЗО «Торнадо» — семейство российских модернизированных реактивных систем залпового огня, созданная для замены РСЗО «Град» и РСЗО «Смерч».

Новое семейство РСЗО «Торнадо» имеет намного более высокую боевую эффективность за счет новой системы управления огнем с собственным ГЛОНАСС навигатором в пусковой установке и новым компьютеризированным баллистическим вычислителем, что позволяет установкам РСЗО вести огонь по целям получаемым через ЕСУ ТЗ в автоматическим режиме без использования станций расчета баллистики и без ручной наводки механики. Сообщается, что один залп «Торнадо-С» поражает площадь в 67 га.

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