The Lancet: после второй дозы у вакцин от коронавируса значительно снижается эффективность
Через полгода после укола второй дозой вакцины от коронавируса Pfizer/BioNTech, эффективность в предотвращении заражения снижается с 88% до 47%. Об это стало известно американским ученым, их работа была опубликована в авторитетном медицинском журнале The Lancet.
Исследователи проанализировали данные 3,4 млн пациентов, которые столкнулись с болезнью в период с декабря 2020 года по август 2021 года. Оказалось, что вакцина Pfizer/BioNTech показывает высокую эффективность в предотвращении смерти и госпитализаций. Эффект наблюдается как минимум на протяжении 6 месяцев. При этом вакцина показывает хорошие результаты даже против варианта вируса «дельта», который считается особенно заразным.
Далее же выяснилось, что со временем эффективность вакцины снижается. Через четыре месяца после вакцинации, препарат Pfizer/BioNTech показывает эффективность в 53% против варианта «дельта». Против остальных штаммов эффективность вакцины снижается с 97% до 67%, сообщает Reuters.