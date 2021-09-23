Тесты показали сбои при передаче данных между МКС и новым российским модулем
Европейское космическое агентство выявило сбои при передаче данных между Международной космической станцией (МКС) и модулем «Наука», который пристыковался 29 июля. Напомним, во время стыковки произошла внештатная ситуация, из-за которой станцию развернуло на 45 градусов.
Сбой обнаружили при тестировании коммуникационных потоков. При этом нарушений в работе российского компьютера и внешней панели управления нет, пишет «Интерфакс».
В Европейском космическом агентстве рассчитывают, что неполадки будут устранены до установки манипулятора ERA, запланированной на январь.
Модуль «Наука» строился с 1995 года. Его запуск неоднократно переносился. Модуль готовился для реализации программы научных исследований. Сообщалось, что для полноценного запуска модуля понадобятся девять выходов в открытый космос.