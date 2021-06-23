Тест на антитела к коронавирусу для животных разработали в России
В «Федеральном центре охраны здоровья животных» (ФГБУ «ВНИИЗЖ», подведомственное Россельхознадзору учреждение) создали тест-систему для определения антител к вирусу SARS-CoV-2 в плазме крови животных.
Отмечается, что анализ является мультивидовым – позволяет тестировать домашних животных, пушных зверей и сельскохозяйственных животных. Кроме того, это дает возможность выявить антитела не только после перенесенного заболевания, но и после вакцинации.
Метод исследования заключается в улавливании специфических антител, выработанных в организме животного на коронавирус. При наличии антител происходит цветная каскадная реакция, фиксируемая высокочувствительными приборами – ИФА-ридерами. Эксперимент был проведен на непривитых животных и на вакцинированных препаратом «Карнивак-Ков».
«Метод показал высокую специфичность и чувствительность: у невакцинированных животных тест показал отрицательный результат, а у всех вакцинированных позволил выявить специфические антитела к вирусу SARS-CoV-2», — приводят слова Россельхознадзора РИА Новости.