Терапевт раскрыла 5 мифов о народной медицине
Рецепты народной медицины могут оказаться не такими полезными, как ожидают люди, рассказала врач-терапевт поликлиники №30 г. Санкт-Петербург Лидия Голубенко.
Первый миф связан с уринотерапией. Дело в том, что она не может приносить пользу из-за того, что моча выводит ненужные организму продукты. Кроме того, лечение кожи таким методом может привести к дерматиту из-за солей и мочевины.
Следующая ошибка – лечение носа соками из чеснока, лука или алоэ. Это может вызвать воспаление слизистой из-за фруктовой кислоты или ожоги и атрофический ринит. Также примочки из керосина могут раздражать кожу, а напиток из него для выведения паразитов может обжечь слизистую.
Растительное масло для лечения трещин на коже допустимо, однако приём внутрь не рекомендуется. Масло может привести к развитию желчной колики, перфорации пузыря, желчному перитониту.
Специалист добавила, что пятый миф связан со спиртом или уксусом, который применяют в растирании. Данные вещества могут вызвать отравление через кожу, передаёт «Доктор Питер».