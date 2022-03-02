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Наука и медицина
Технополис «Москва» начнёт производство 20 жизненно ценных препаратов
2 марта, 2022 17:13
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фото: pixabay
Производство 20 жизненно ценных лекарственных препаратов начнется в Технополисе «Москва» (особая экономическая зона в Печатниках).
Отмечается, что получена лицензия и сертификат ЕАЭС GMP. Современные препараты будут направлены на лечение таких болезней, как онкологические заболевания, ВИЧ-инфекция, почечная недостаточность. Согласно главе Департамента инвестиционной и промышленной политики Александру Прохорову, будут также сделаны лекарства для лечения антикоагулянтов, хелаторов и инсулинов, рассказал глава
Первая партия лекарств будет насчитывать более 10 тысяч упаковок. К 2024 году можно говорить о готовности предприятия выпускать до двух миллионов упаковок в год, передает «Москва 24», ссылаясь на портал мэра.
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