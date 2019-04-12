В технополисе «Москва» разработали детское искусственное сердце

Резидент особой экономической зоны «Технополис «Москва», Зеленоградский инновационно-технологический центр (ЗИТЦ), разработал первый в России имплантируемый насос крови «Спутник-Д» для детей.

Уменьшенная модель аппарата вспомогательного кровообращения АВК-Н «Спутник», который с 2012 года успешно применяется в России для лечения сердечной недостаточности, даст возможность имплантировать его даже самым маленьким пациентам. Использование новой разработки в педиатрической кардиохирургии позволит значительно повысить шансы на жизнь для детей с острой сердечной недостаточностью.

Мы видим, что меры московского правительства по поддержке инновационных производителей приносят свои результаты. Так Зеленоградский инновационно-технологический центр получает ряд налоговых преференций. В частности, обнулены ставки по налогу на прибыль в региональный бюджет, налог на имущество, земельный и транспортный налоги. Все это позволяет компании направлять инвестиции на развитие производства. С 2006 года, когда ЗИТЦ стал резидентом ОЭЗ «Технополис «Москва», было построено 25 тысяч кв. м площадей многофункционального назначения для осуществления инноваций

- отметил Заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Разработки московских компаний позволяют российской медицине уверенно двигаться вперед. В настоящее время в ОЭЗ «Технополис «Москва» работает порядка двадцати компаний, занимающихся научными исследованиями и производством в области медицинской техники и биофармацевтики. Они производят продукцию, которая помогает спасать жизни и здоровье людей – от искусственной кожи до препаратов, направленных на борьбу с онкологическими заболеваниями

– подчеркнул руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Александр Прохоров.

Проект по разработке вспомогательной системы кровообращения для детей стартовал в 2015 году на кафедре биомедицинских систем Национального исследовательского университета «МИЭТ» при участии ученых Зеленоградского инновационно-технологического центра.

Миниатюризация СВК позволяет снизить инвазивность процедуры имплантации и расширяет возможности применения СВК для пациентов с меньшими габаритами тела, чем у людей с ростом 160 см и массой 50 кг (для пациентов с площадью поверхности тела менее 1,5 кв. м).

На сегодняшний день цикл разработки имплантируемого аппарата завершен, система проходит процедуру регистрации медицинского изделия.

Ежегодно в России пересаживают порядка 250 донорских сердец. Эта цифра ничтожно мала по сравнению с тем, сколько сегодня нуждается в процедуре трансплантации. Системы вспомогательного кровообращения призваны заместить механическую функцию сердца по перекачиванию крови. Выживаемость пациентов с СВК достигает 70% в течение первых двух лет после имплантации

– отметил директор АО «ЗИТЦ» Сергей Портнов.

В 2012 была осуществлена первая в России успешная операция по имплантированию взрослого «искусственного сердца» человеку. АВК-Н «Спутник» зарекомендовал себя как эффективное средство лечения острой сердечной недостаточности у взрослых, что подтверждается более чем 50 успешными операциями. Аппарат вспомогательного кровообращения «Спутник» в 2 раза дешевле заграничных аналогов, при этом он не уступает им в качестве и надежности.

Сегодня аппарат вспомогательного кровообращения «Спутник», производимый АО «ЗИТЦ» – резидентом ОЭЗ «Технополис Москва» – единственная в России зарегистрированная система вспомогательного кровообращения, которая дошла до клинической практики.

Источник: пресс-служба Технополис Москва