Своих не бросаем. Власти Индии поблагодарили Россию за первую партию вакцины

Наука и медицина

Власти Индии выразили благодарность России за предоставление вакцины против коронавируса «Спутник V». Первая партия этого препарата была сегодня доставлена в Хайдарабад.

«Это первая партия. <...> Мы высоко оцениваем поддержку со стороны давнего друга – России», - цитирует ТАСС слова официального представителя МИД Индии Ариндама Багчи.

По словам политика, между странами уже много лет развивается особо привилегированное стратегическое партнерство. Российские вакцины будут производиться индийскими компаниями в рамках программы Make in India для использования в Индии, России и других странах мира.