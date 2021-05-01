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Наука и медицина
Своих не бросаем. Власти Индии поблагодарили Россию за первую партию вакцины
1 мая, 2021 16:56
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Nikolay Gyngazov/ Global Look Press
Власти Индии выразили благодарность России за предоставление вакцины против коронавируса «Спутник V». Первая партия этого препарата была сегодня доставлена в Хайдарабад.
«Это первая партия. <...> Мы высоко оцениваем поддержку со стороны давнего друга – России», - цитирует ТАСС слова официального представителя МИД Индии Ариндама Багчи.
По словам политика, между странами уже много лет развивается особо привилегированное стратегическое партнерство. Российские вакцины будут производиться индийскими компаниями в рамках программы Make in India для использования в Индии, России и других странах мира.
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