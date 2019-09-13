Светодиодные экраны, особенности монтажа и эксплуатации

Как и зачем ставить светодиодные экраны
Спрос на LED-экраны постоянно растет. Одно из направлений применения оборудования – реклама, наружная и внутри помещений. Преимущества использования светодиодных экранов очевидны: качественное изображение, мобильность, всесезонность, удаленное управление.
Но, для того чтобы ввести оборудование в работу, потребуется произвести профессиональную установку светодиодного экрана, подключить питание, кабеля управления, настроить интерфейс и т.п. Такую работу следует доверять только опытным монтажникам.
Этапы работы
Монтажные работы – это сложный технологический процесс, состоящий из ряда последовательно выполняемых операций. Работа разделена на три этапа:
- Предварительный.
- Непосредственно крепежные работы, установка оборудования, настройка и подключение.
- Пусконаладочные операции.
Подготовительные работы
По полученным у заказчика параметрам, в соответствии с Тех. заданием изготавливается металлический каркас. На эту конструкцию в дальнейшем будет установлен светодиодный экран. Основа выполнения заказа – правильно разработанный проект, этому вопросу уделяется пристальное внимание.
Конструкция основания изготавливается в цехах, оснащенных высокотехнологичным оборудованием, станками с ЧПУ. Результат – точность размеров, современный внешний вид.
Доступные варианты
LED-экраны могут размещаться:
- На козырьке здания.
- На фасаде.
- Методом подвешивания.
- Внутри здания (помещения).
- На специальной колонне, металлической или бетонной. Популярный вариант для больших по размерам светодиодных экранов, устанавливаемых на улицах, площадях и т.п.
Изготовление стальной или алюминиевой рамы зависит от выбранного способа крепежа. Оптимальный способ – установка на твердую поверхность, на стене дома, например. Здесь готовый короб вместе с лампами подсветки крепится к непосредственно к основанию.
Установка светодиодного экрана
ЛЕД конструкция крепится в такой последовательности:
- монтаж сборных панелей;
- коммутационные работы;
- установка дополнительного оборудования и принадлежностей;
- проверка надежности крепежа.
Пусконаладочные мероприятия
Заключаются в проверке работоспособности экрана, правильности подключения к контроллеру. Далее настраивается яркость, контрастность, другие регулировки.
Специализированная компания «Future-Vision» выполняет полный комплекс работ по изготовлению светодиодных экранов и выполнении монтажных работ в формате «под ключ». Команда опытных специалистов решает сложные задачи, выполняет заказы клиентов на высшем мастерском уровне.
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