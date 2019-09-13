Светодиодные экраны, особенности монтажа и эксплуатации

Спрос на LED-экраны постоянно растет. Одно из направлений применения оборудования – реклама, наружная и внутри помещений. Преимущества использования светодиодных экранов очевидны: качественное изображение, мобильность, всесезонность, удаленное управление.

Но, для того чтобы ввести оборудование в работу, потребуется произвести профессиональную установку светодиодного экрана, подключить питание, кабеля управления, настроить интерфейс и т.п. Такую работу следует доверять только опытным монтажникам.

Этапы работы

Монтажные работы – это сложный технологический процесс, состоящий из ряда последовательно выполняемых операций. Работа разделена на три этапа:

Предварительный. Непосредственно крепежные работы, установка оборудования, настройка и подключение. Пусконаладочные операции.

Подготовительные работы

По полученным у заказчика параметрам, в соответствии с Тех. заданием изготавливается металлический каркас. На эту конструкцию в дальнейшем будет установлен светодиодный экран. Основа выполнения заказа – правильно разработанный проект, этому вопросу уделяется пристальное внимание.

Конструкция основания изготавливается в цехах, оснащенных высокотехнологичным оборудованием, станками с ЧПУ. Результат – точность размеров, современный внешний вид.

Доступные варианты

LED-экраны могут размещаться:

На козырьке здания.

На фасаде.

Методом подвешивания.

Внутри здания (помещения).

На специальной колонне, металлической или бетонной. Популярный вариант для больших по размерам светодиодных экранов, устанавливаемых на улицах, площадях и т.п.

Изготовление стальной или алюминиевой рамы зависит от выбранного способа крепежа. Оптимальный способ – установка на твердую поверхность, на стене дома, например. Здесь готовый короб вместе с лампами подсветки крепится к непосредственно к основанию.

Установка светодиодного экрана

ЛЕД конструкция крепится в такой последовательности:

монтаж сборных панелей;

коммутационные работы;

установка дополнительного оборудования и принадлежностей;

проверка надежности крепежа.

Пусконаладочные мероприятия

Заключаются в проверке работоспособности экрана, правильности подключения к контроллеру. Далее настраивается яркость, контрастность, другие регулировки.

Специализированная компания «Future-Vision» выполняет полный комплекс работ по изготовлению светодиодных экранов и выполнении монтажных работ в формате «под ключ». Команда опытных специалистов решает сложные задачи, выполняет заказы клиентов на высшем мастерском уровне.

В распоряжении у коллектива: производственные цеха, современное высокотехнологичное оборудование, проверенные комплектующие от надежных поставщиков.

Правильный выбор исполнителя работ – гарантия безотказной работы оборудования!