Svenska Dagbladet: замедлить старение мозга помогут семь способов

Наука и медицина

Шведская газета Svenska Dagbladet представила читателям семь способов для замедления старения мозга.

Скорость мышления и рабочая память ухудшаются раньше всего, считает профессор психологии здоровья в Гётеборгском университете Магнус Линдвалль. Для уменьшения развития деменции необходимо вести активный образ жизни, а также постоянно стремиться к изучению нового, что будет стимулировать образование новых клеток мозга.

Не стоит пренебрегать сном, напоминает специалист. Кроме того, необходим разнообразный рацион, насыщенный полезными овощами, ягодами, фруктами, бобовыми, орехами, цитрусовыми, оливковым маслом и рыбой, говорит профессор Каролинского института Май-Лис Хеленниус.

По мнению ученых, серотонин, который является гормоном счастья, производится на 90 % в кишечнике и лишь на 10 % – в мозге. Поэтому крайне важно поддерживать хорошую микрофлору кишечника. К тому же необходимо контролировать вес и не допускать ожирения.

На сохранение молодости мозга влияет психологическое самочувствие. Хорошие отношения с близкими людьми, отсутствие стресса снижают уровень воспалительных процессов в организме и развивают хорошие когнитивные способности, считают специалисты.