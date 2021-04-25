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Наука и медицина
Строительство национальной космической станции на замену МКС запланировано к 2035 году
25 апреля, 2021 18:24
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Roscosmos/Globallookpress.com
В Роскосмосе заявили, что план развертывания на орбите российской станции включает два этапа и рассчитан до 2035 года.
Первый модуль будущей станции рассчитывают запустить уже в 2025 году. Сообщается, что изначально он разрабатывался для МКС.
Ранее сообщалось, что первый этап строительства российской станции назначен на 2025-2030 годы, второй - на 2030-2035 годы. Предполагается, что после 2025 года Россия уведомит партнеров по МКС о выходе из международного проекта, передает НТВ.
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