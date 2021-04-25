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Строительство национальной космической станции на замену МКС запланировано к 2035 году

Сергей Михневич
25 апреля, 2021 18:24
1 мин
Сергей Михневич
25 апреля, 2021 18:24
1 мин
Roscosmos/Globallookpress.com
Roscosmos/Globallookpress.com

В Роскосмосе заявили, что план развертывания на орбите российской станции включает два этапа и рассчитан до 2035 года.

Первый модуль будущей станции рассчитывают запустить уже в 2025 году. Сообщается, что изначально он разрабатывался для МКС.

Ранее сообщалось, что первый этап строительства российской станции назначен на 2025-2030 годы, второй - на 2030-2035 годы. Предполагается, что после 2025 года Россия уведомит партнеров по МКС о выходе из международного проекта, передает НТВ.

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