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Стресс во время беременности подвергает следующее поколение астме

Елизавета Ивлева
10 мая, 2021 20:07
1 мин
Елизавета Ивлева
10 мая, 2021 20:07
1 мин
фото: Andrey Arkusha/Global Look Press
фото: Andrey Arkusha/Global Look Press

Постоянный материнский стресс повышает риск появления астмы у плода, которая также может передаваться будущим поколениям. Данное утверждение проверяют аргентинские ученые, сообщает агентство по популяризации науки при университете города Матанса CTyS-UNLaM.

Ученые проводили эксперимент на двух группах мышей.  В одной группе беременные самки подвергались стрессу, в другой нет.

Результаты показали, что у первой группы родилось потомство наиболее восприимчивое к заболеванию астмой. Кроме того, исследование во втором поколении животных выявило такие же результаты несмотря на то, что самки уже не подвергались стрессу.

Далее ученые продолжат эксперимент над третьим поколением, чтобы определить, через сколько поколений результаты о влиянии стресса на развитие астмы будут повторяться.

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