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«Стелс-омикрон» частично вернул «исчезнувший» симптом коронавируса
1 марта, 2022 12:11
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фото: pixabay
При заражении «стелс-омикроном» пациенты нередко жалуются на симптом, отсутствовавший в период доминирования дельта-штамма, рассказал в интервью радио Sputnik врач-невролог, нейрофизиолог Александр Будик.
Редко встречающийся симптом коронавируса при «дельта»-штамме активно распространился при варианте «стелс-омикрон». Речь идёт о потере обоняния, рассказал врач-невролог, нейрофизиолог Александр Будик.
По его словам, жалобы пациентов на потерю обоняния доминировали при уханьском виде коронавируса, но прекратились при «дельте». Симптоматика «стелс-омикрона» остаётся до конца неясной, однако нарушения в обонянии у пациентов из разных стран отмечаются активно, передаёт радио Sputnik.
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