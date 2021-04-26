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Наука и медицина
Стали известны сроки регистрации в России новой вакцины от коронавируса
26 апреля, 2021 12:36
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Federation Council of Russia/via Globallookpress.com
Министр здравоохранения России Михаил Мурашко раскрыл сроки регистрации в стране новой вакцины от COVID-19. Речь идет о нашумевшем однокомпонентном препарате «Спутник Лайт», облегченном варианте стандартной вакцины «Спутник V».
По словам главы ведомства, лекарственное средство будет зарегистрировано в майские праздники. Точную дату Мурашко раскрывать не стал, передает ТАСС.
О том, что «Спутник Лайт» успешно прошел клинические исследования, стало известно в середине марта.
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