Стали известны сроки регистрации в России новой вакцины от коронавируса

Наука и медицина

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко раскрыл сроки регистрации в стране новой вакцины от COVID-19. Речь идет о нашумевшем однокомпонентном препарате «Спутник Лайт», облегченном варианте стандартной вакцины «Спутник V».

По словам главы ведомства, лекарственное средство будет зарегистрировано в майские праздники. Точную дату Мурашко раскрывать не стал, передает ТАСС.

О том, что «Спутник Лайт» успешно прошел клинические исследования, стало известно в середине марта.