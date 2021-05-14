Срочно нужен врач: синяки с угрозой для здоровья

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Врач УЗИ-диагностики, хирург-флеболог клиники «Центр Флебологии» Амиран Демуров в интервью радио Sputnik рассказал, как отличить обычный синяк от опасного.

Синяки чаще всего появляются из-за попавшей под кожу крови при бытовой травме или ушибе. В таком случае синяк самостоятельно проходит через 10-15 дней и не представляет угрозу.

Обратиться к специалисту необходимо, когда синее пятно состоит из мелких сосудистых образований. Это свидетельствует о плохой свертываемости крови – проявление варикоза.

«Нужна консультация флеболога, ультразвуковое обследование, чтобы разобраться в ситуации – это поверхностный, косметический вариант или верхушка более серьезных заболеваний, которые, если их не лечить, опасны осложнениями, в том числе и тромбообразованием», – отмечает Демуров.

Специалист добавил, что кроверазжижающие препараты могут влиять на появление значительно больших синяков от обычных травм. Однако нет необходимости останавливать прием лекарств.