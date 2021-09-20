«Спутник Лайт» будут производить за рубежом
Армения собирается производить облегченную версию российской вакцины, разработанную специалистами Центра Гамалеи. Речь идет о «Спутнике Лайт».
О том, что препарат, вероятнее всего, будет выпускаться в государстве в Закавказье, заявил вице-премьер республики Мгер Григорян.
«Организован процесс технологического трансфера для выпуска вакцины »Спутник Лайт« в Армении», - заявил он.
Сегодня, 20 сентября, в Ереване проходит армяно-российский бизнес-форум. Пользуясь случаем, Григорян выразил благодарность российской стороне за оказание помощи в борьбе с распространением COVID-19, передает Sputnik Армения.
Ранее стало известно о том, что Турция разработала свою первую вакцину от коронавируса. В скором времени она будет протестирована на азербайджанцах.