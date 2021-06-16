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Наука и медицина
Спрогнозирован пик роста заболеваний COVID-19 в России
16 июня, 2021 12:16
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фото: pixabay
Математики из Санкт-Петербургского государственного университета дали расчеты по росту числа заболевших коронавирусной инфекцией в России, пишут «Известия».
Максимальный рост заболеваемости придется на середину июля – 580 тысяч человек, что превысит январские показатели (560 тысяч человек), считает завкафедрой математического моделирования энергетических систем СПбГУ Виктор Захаров.
Суточный прирост к середине июля может составить 20 тысяч человек.
Ученые уточнили, что на данный момент «максимальное число новых случаев текущей волны эпидемии может быть зарегистрировано в конце июня — примерно 25 тысяч».
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