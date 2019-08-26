Создана официальная приёмная омбудсмена по цифровой трансформации

Цифровизация российской экономики на сегодняшний день занимает особое место. Диалог между властью и бизнесом, бизнесом и бизнесом требует внедрения новых форматов работы и способов взаимодействия, а цифровизация призвана ускорить этот процесс, благодаря созданию условий для трансграничного ведения цифрового бизнеса.

В 2018 году решением Уполномоченного при президенте РФ по защите прав предпринимателей бизнес-омбудсменом Борисом Титовым назначен первый общественный омбудсмен по цифровой трансформации - российский бизнесмен Александр Ручьёв. Выпускник МФТИ и основатель ГК «МОРТОН» создал и возглавляет ГК «Основа», а также является председателем совета директоров инновационного IT-кластера «Физтехпарк».

Основной задачей Александра Ручьёва, как омбудсмена по цифровой трансформации, является координация всех вопросов и обращений, связанных с цифровизацией, IT технологиями, оборотом цифровых криптовалют. В ведении нового омбудсмена находится также цифровизация всех политических и экономических процессов, их регулирование и сертификация.

«Если говорить глобально, то Александр Ручьёв будет работать в области цифровизации всех политических и экономических процессов, их регулирования и сертификации», – сообщил Борис Титов на заседании координационного совета.



С этой целью на портале Физтехпарка (phpark.ru) создана официальная цифровая приёмная омбудсмена по цифровой трансформации Александра Валерьевича Ручьёва. Через цифровую приемную, которая представляет собой информационно-телекоммуникационную систему, бизнесмены могут подать обращения по конкретным случаям, требующим защиты их прав или оставляют запрос, касающийся цифровой трансформации их бизнес-проекта. Все обращения авторизованных пользователей рассматриваются непосредственно Александром Ручьёвым.

«Весь мир движется в сторону цифровой трансформации. Я вижу свою задачу в том, чтобы российские предприниматели не осталась на обочине данного процесса изменений и реализовали все существующие ресурсы бизнеса», – так обозначил свою цель сам Александр Ручьёв.

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