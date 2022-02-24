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Наука и медицина
Создан новый метод для заживления переломов при остеопорозе
24 февраля, 2022 16:43
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фото: pixabay
Томские и болгарские учёные разработали модели гибридных покрытий для имплантатов. Действие будет направлено на ускорение заживления переломов при остеопорозе.
Как объясняют медики, остеопороз, повреждающий кости, может приводить к инвалидности. При операции у пациента существует риск возникновения осложнений из-за неправильной фиксации имплантата.
Новая технология поможет выздоровлению благодаря нанесению кальций-фосфатного покрытия на титановый имплантат, передаёт «Российская газета».
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