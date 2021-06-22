Состояние Байкала оценит нейросеть
Российские ученые и разработчики создадут нейросетевой алгоритм, позволяющий мониторить состояние экосистемы Байкала. Рабочий прототип будет показан летом, сообщают РИА Новости.
Действие алгоритма будет заключаться в автоматическом анализе проб байкальской воды и микроорганизмов, находящихся в ней. Как отмечают ученые, это упростит работу, так как сейчас приходится различать более 400 видов планктонов и вручную классифицировать данные.
Данные, собранные учеными НИИ биологии Иркутского государственного университета, будут сразу передаваться по Yandex.Cloud разработчикам моделей искусственного интеллекта для изучения морских экосистем MaritimeAI.
Планируется, что технологию будут использовать в проекте экологического мониторинга Байкала «Точка №1».