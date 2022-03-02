Сомнолог дал советы по предотвращению бессонницы
На фоне стрессов пациенты все чаще жалуются на проявление бессонницы. О том, как не допустить перехода в хроническую бессонницу, рассказал руководитель Кардиологического центра Клинической больницы «РЖД-медицина» Алексей Яковлев.
По его мнению, нужно настроить себя на определённый режим сна и не допускать дневной сон. Рекомендуемая температура воздуха в спальне – это 16-18 градусов. Кроме того, необходимо убрать источники света
Сомнолог добавил, что, занимаясь физической активностью, тело устаёт, и это содействует наступлению сна. Принимать пищу нужно за 3-4 часа, при этом она должна быть лёгкой. Кофе желательно пить в первой половине дня. От алкоголя лучше вообще воздержаться, так как он сначала расслабляет, а потом пробуждает среди ночи, пишет «Российская газета».