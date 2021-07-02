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Наука и медицина
Снижающее вероятность заражения COVID-19 заболевание определил иммунолог
2 июля, 2021 12:39
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фото: pixabay
Директор Института иммунологии ФМБА России Муса Хаитов назвал заболевание, наличие которого понижает риски заражения коронавирусом, пишут РИА Новости.
По его мнению, люди, имеющие аллергию, редко заболевают COVID-19. Кроме того, исследования зарубежных ученых показали, что аллергическая бронхиальная астма у пациентов не является фактором усиления протекания коронавирусной инфекции.
На данный момент данная гипотеза обсуждается, отметил Хаитов.
Обсудите на форуме:
Как вы считаете, аллергики правда реже болеют коронавирусом или врачи не выявляют у них заболевание и симптомы относят к обычной аллергии?
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